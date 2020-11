Sardegna: Pais, a Iglesias ennesima tragedia sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può morire di lavoro. L'ennesima tragedia avvenuta ieri nella zona industriale di Iglesias in cui è morto a soli 45 anni l'operaio Claudio Milia è inaccettabile e apre una riflessione sulla sicurezza nel mondo del lavoro". Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso cordoglio alla famiglia dell'operaio morto ieri per il cedimento del tetto di un capannone nella zona industriale di Iglesias. "E' solo l'ultimo episodio di una lunga serie di persone che sono scomparse mentre svolgevano i loro compiti - ha aggiunto -. Troppe morti, troppo dolore. Una società civile deve avere come primo obiettivo quello di assicurare l'incolumità di chi lavora. Aspettando i risultati delle indagini esprimo alla famiglia di Claudio Milia la vicinanza dell'intero Consiglio regionale". (Rsc)