Covid: Fapi, introdurre reddito per partita iva nella prossima finanziaria

- Se il governo "pensa di inserire nella prossima manovra finanziaria quattro miliardi per il reddito di cittadinanza, a maggior ragione ribadiamo la necessità di introdurre un 'reddito per partita iva' per 18 mesi. Lo dichiara il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, secondo cui "non si può non garantire un minimo ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori stremati dalla crisi economica e dai lockdown. Chiediamo al governo di andare oltre i bonus e ristori, scrivendo nella prossima legge di bilancio una norma che preveda un sostegno mensile per gli autonomi che a causa della forte crisi non riescono a coprire né i costi di gestione delle loro attività né a garantire la sussistenza delle loro famiglie. Se questo doveva essere il Governo sorretto dal 'nessuno resti indietro', si passi dagli slogan ai fatti", conclude. (Com)