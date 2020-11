Tlc: Germania, via libera Ue a aiuti di Stato per banda ad alta capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, nel rispetto delle regole dell'Ue sugli aiuti di Stato, uno schema tedesco a sostegno dello sviluppo di una banda ad alta capacità che offrirà reti di velocità Gigabit in Germania. Lo riferisce una nota della Commissione europea, sottolineando che questo aiuto di Stato contribuirà a far arrivare tali reti ultraveloci ai consumatori tedeschi in aree al momento scoperte da questo punto di vista a livello di mercato. "La trasformazione digitale dell'Europa dipende da reti di alta qualità", ha osservato la vicepresidente della Commissione europea competente per le politiche della concorrenza, Margrethe Vestager. "La Commissione sostiene fortemente lo sviluppo di infrastrutture Gigabit in Europa. Lo schema tedesco permetterà un vero cambio verso una connettività molto veloce in Germania", ha osservato Vestager. Lo schema approvato avrà un bilancio statale stimato di 6 miliardi di euro, che sarà completato da contributi dagli enti locali per complessivi 12 miliardi di euro da qui al 2025.(Beb)