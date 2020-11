Covid: Udc, De Luca dica perché ha chiuso tre ospedali a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Falanga, “il sindaco di Napoli De Magistris, sebbene apparentemente in contrasto con il Governatore De Luca, in realtà, è stato solo un suo complice nel consentire la chiusura di questi ospedali che avrebbe potuto impedire sia come primo cittadino del capoluogo partenopeo che come sindaco della Città metropolitana”. “De Luca, infine, - conclude Falanga - non ha consentito assunzione del personale sanitario e neppure la mobilità: abbiamo, infatti, infermieri e sanitari che lavorano negli ospedali del Nord e che avrebbero voluto fare ritorno nella loro regione”. (com)