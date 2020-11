© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato un "importante accordo al G20 per un’azione coordinata di tutti i maggiori creditori dei Paesi a basso reddito per ridurre l’onere del debito. L’inizio di un processo che l’Italia si impegna a portare avanti nel 2021 nel segno della solidarietà internazionale". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. (Rin)