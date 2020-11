Covid: Bernini (FI), per dialogo occorre operazione trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "se il governo vuole davvero un dialogo nell’interesse del Paese, è l’ora di un’operazione trasparenza ad ampio raggio: sul metodo con cui viene determinato l’algoritmo che divide l’Italia in fasce di rischio per capire come mai, nonostante quattro nuovi dpcm, da metà ottobre a oggi i contagi quotidiani sono passati da meno di seimila a 40 mila. Ma abbiamo anche il diritto di sapere a che punto sono i piani per il Next Generation Eu, tenuti rigorosamente chiusi in un cassetto di Palazzo Chigi". Bernini ricorda che "il presidente di Confindustria Bonomi stamani ha giustamente chiesto che fine abbia fatto la cabina di regia, di cui non c’è traccia nelle bozze della legge di bilancio. Ma - ha aggiunto - almeno le parti sociali saranno ascoltate: di coinvolgimento delle opposizioni al momento non c’è traccia". (com)