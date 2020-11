Decelerazione nella curva dei contagi da Covid, calano le terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della diffusione del Covid-19 in Italia resta “critica”. Tuttavia, “stiamo assistendo ad una iniziale ma chiara decelerazione della curva" dei contagi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sull’andamento della pandemia. Locatelli ha quindi spiegato: "Cala l'indice Rt e ieri è stato il quarto giorno di fila con un calo degli accessi alle terapie intensive, con rispettivamente 122, 110, 89 e 60 accessi. Questo sta a indicare che il sistema messo a punto, con la diversificazione delle misure e le tre fasce, sta portando i suoi frutti e permette di riuscire a gestire una situazione che rimane evidentemente critica". Per il momento, ha proseguito il presidente, bisogna convivere con il Covid, in attesa del vaccino, adottando tutte le misure di sicurezza ma "non possiamo pensare che periodo natalizio faccia eccezione. Speriamo di arrivarci con una curva di contagi più bassa possibile ma non pensiamo che si possano fare le feste a cui eravamo abituati prima del periodo pandemico. Sarebbe un errore madornale. Andranno tenute presenti tutte le misure e l'attenzione per non vanificare gli sforzi che stiamo facendo".Il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, durante la conferenza, ha confermato che l’indice di trasmissione del contagio (Rt) dai primi di ottobre "è andato progressivamente crescendo. La scorsa settimana parlavamo di un rallentamento della curva, questa settimana possiamo censire una lieve riduzione di Rt che non si traduce ancora in un calo della curva". E ha aggiunto: "Le misure adottate stanno funzionando ma il numero di casi è ancora significativo e non si può allentare l'attenzione". Brusaferro ha reso noto che "l'età mediana dei casi di Covid-19 sta lentamente crescendo" in Italia. "Non siamo ai livelli di marzo - ha sottolineato - ma l'età sta crescendo lentamente. In questa fase il numero di persone anziane che contraggono l'infezione è cresciuto e gli asintomatici superano il 50 per cento". Il presidente dell'Iss ha poi precisato che "aumentano le curve dell'occupazione in area medica e terapie intensiva e si stanno raggiungendo le soglie limite" ma che "bisogna anche considerare i posti letto attivabili nel Paese e che si stanno già predisponendo". (Rin)