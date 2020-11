Banche: Intesa Sanpaolo per il decimo anno consecutivo negli indici Down Jones sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il decimo anno consecutivo Intesa Sanpaolo è stata inclusa - unica banca italiana - negli indici finanziari Dow Jones Sustainability index world e Dow Jones Sustainability index europe di S&P Global, tra i più importanti indici borsistici Esg mondiali ed europei. Lo rende noto un comunicato. Il riconoscimento conferma Intesa Sanpaolo tra i gruppi più impegnati al mondo in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con gli impegni indicati nel piano d’impresa 2018-2021. A Intesa Sanpaolo è stato assegnato un punteggio complessivo pari a 81 su 100, rispetto a una media di settore di 39. È stato raggiunto il risultato massimo nelle sezioni dedicate all’inclusione finanziaria, alla gestione della relazione con la clientela, alle politiche e misure anticrimine, alla materialità, e alla rendicontazione ambientale e sociale. Gli indici di sostenibilità S&P Dow Jones monitorano le performance delle principali società presenti nelle Borse mondiali, analizzando i sistemi di gestione dei rischi e delle opportunità collegate agli impatti ambientali e sociali. (segue) (Com)