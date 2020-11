Sanita: Nursing Up, governo stanzia in finanziaria 335 milioni per indennità infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up, in una nota, afferma: "Solo poche ore fa avevamo emesso un comunicato stampa, una lettera aperta, con la quale sollecitavamo apertamente il ministro della Salute a uscire dal suo torpore e a darsi da fare per gli infermieri italiani che ogni giorno combattono contro la morte e che meritano, da tempo, un adeguamento del loro stipendio, degno della loro professionalità. Lo abbiamo invitato oggi stesso a darci una risposta chiara in merito a quelle istanze che portiamo avanti da tempo ed all'impegno che aveva assunto con la nostra delegazione in occasione della manifestazione al Circo Massimo. Il 12 ottobre il ministro ci aveva promesso che avrebbe affrontato e risolto la nostra problematica e che ne avrebbe dato informazione di fronte ai dati certi. Ebbene quel momento è arrivato: l'art 66 della legge di Bilancio ci riconosce oggi 'una indennità di specificità infermieristica con decorrenza dal 1 gennaio 2021". (segue) (com)