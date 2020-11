Sanita: Nursing Up, governo stanzia in finanziaria 335 milioni per indennità infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ l’indennità che si legge al punto n. 2 delle richieste del Nursing Up, come la volevamo noi, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19, la norma prevede, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, il riconoscimento di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale - aggiunge -. Dispone, altresì, che le misure e la disciplina dell’indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Si tratta di uno stanziamento di ben 335 milioni di euro per gli infermieri che finiranno, lo speriamo davvero, nelle nostre busta paga". (com)