Thailandia: migliaia di manifestanti tornano a chiedere le dimissioni del premier

- Migliaia di manifestanti sono tornati in strada oggi a Bangkok, in Thailandia, per chiedere le dimissioni del premier Prayut Chan-o-cha. Lo riportano i media locali, secondo cui circa 2.500 dimostranti si sono raccolti davanti al Monumento alla democrazia della capitale intonando slogan contro il governo. Si tratta dell’ultimo episodio di una lunga serie di proteste che da mesi stanno scuotendo la Thailandia. I manifestanti non solo denunciano l’incompetenza e mettono in dubbio la legittimità del governo sostenuto dalle forze armate, ma chiedono anche la riforma della monarchia. Oggi, peraltro, a pochi chilometri dalla protesta anti-governativa si è svolta una manifestazione di sostenitori del re Maha Vajiralongkorn. (segue) (Fim)