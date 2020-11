Thailandia: migliaia di manifestanti tornano a chiedere le dimissioni del premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’ultimo ha rilasciato di recente una rara intervista nel quale ha dichiarato che la corte reale “ama comunque” i manifestanti. Il mese scorso il governo di Prayut ha imposto e poi revocato lo stato d’emergenza con l’obiettivo di placare le tensioni. Finora la polizia si è astenuta dall’uso della forza per contenere le manifestazioni e si è limitata a dispiegare un gran numero di agenti (5.100) per controllare la situazione. Non è andata così la scorsa settimana, quando le forze di sicurezza hanno usato cannoni ad acqua per disperdere la folla in marcia verso il Palazzo reale. (Fim)