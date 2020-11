Milano: Rossello, Forza Italia punta su rigenerazione urbana, città pronta a reagire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia milanese, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, organizza una riflessione sulla rigenerazione urbana nel capoluogo. Ideato e organizzato dall'onorevole Alessandro Cattaneo, il tavolo di lavoro - fa sapere una nota di Forza Italia - raduna importanti esperti: Gianni Verga, Silvia Rovere, Regina De Albertis, Marco Cerri. Il programma disegna una Milano accogliente e confortevole per chi la abita e la vive quotidianamente, per chi ci lavora o ci studia e per chi tornerà a visitarla per ragioni di cura, di svago, di sport e di cultura. Suggerimenti, consigli, programmi e confronto coi consiglieri municipali Federico Benassati, Giovanni Esposito, Alfonso di Matteo, Laura Schiaffino, Oscar Strano, Silvia Soresina e il capogruppo comunale Fabrizio De Pasquale per proporre una "filosofia della città". "La condivisione della dolorosa esperienza Covid - afferma Cristina Rossello, commissario cittadino di Forza Italia - ci motiva ancora di più per una pronta reazione e una sensibile ripresa di Milano. Abbiamo i tempi e la grinta ambrosiana e vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, niente di nuovo per questi progetti è stato fatto dopo le giunte Albertini e Moratti. Dalla nostra tradizione dei 'luoghi dell'incontro' null'altro di creativo per la città è stato fatto. Vogliamo sviluppare quell'originario ed evoluto pensiero liberale per la rinascita della pianificazione di Milano. Parallelamente saranno favoriti digitalizzazione e investimenti, seguendo i suggerimenti del Presidente Silvio Berlusconi di valutare subito le opportunità da non lasciarsi sfuggire dei fondi europei 'next generation eu'". (segue) (com)