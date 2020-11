Milano: Rossello, Forza Italia punta su rigenerazione urbana, città pronta a reagire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia propone un'operazione epocale per la città: abbiamo idee, visione, determinazione e volontà per farlo", affermano gli onorevoli Cattaneo e Perego, intervenuti coi colleghi municipali, comunali e regionali. Nei prossimi giorni interverranno Musella (città metropolitana), Palmieri (terzo settore), Saccani Jotti (ricerca), Mandelli (sanità e nuove reti professionali di servizio) per il piano milanese. "La squadra di Forza Italia sottoporrà al nuovo sindaco di Milano un progetto di rigenerazione urbana di indubbio peso economico e sociale per la ripresa", sottolinea il consigliere regionale Alan Rizzi. "Con uno spazio importante che dovrà aprirsi alle nuove generazioni. Dovremo anche studiare nuove formule di credito per le famiglie che vogliono venire a vivere a Milano", conclude aprendo al ruolo di Milano capitale del mondo finanziario, internazionale e diplomatico per il tema che curerà egli stesso nelle prossime settimane di lavoro. (com)