Scuola: Azzolina, con chiusura prolungata rischio conseguenze psicologiche per adolescenti

- Per gli adolescenti una chiusura prolungata delle scuole rischia di avere conseguenze psicologiche molto serie. E' questo l'allarme lanciato dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Ieri - scrive su Facebook - ho incontrato il Comitato tecnico scientifico per un aggiornamento. La situazione nelle scuole è monitorata attentamente. Dalla riunione sono emersi in particolare due elementi: i ragazzi più giovani si contagiano meno degli adulti. Una tendenza evidenziata anche da alcuni studi internazionali. È di segno opposto invece l’altra osservazione: per gli adolescenti una chiusura prolungata delle scuole rischia di avere conseguenze psicologiche anche molto serie. In particolare, nelle fasce più deboli della popolazione". (segue) (Rin)