Terrorismo: ucciso a Teheran il numero due di Al Qaeda, l’Iran nega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdullah Ahmed Abdullah, Abu Abdullah al Masri, egiziano, considerato il numero due dell’organizzazione terroristica Al Qaeda, è stato ucciso da agenti israeliani in Iran il 7 agosto di quest’anno. Lo riferisce il quotidiano “New York Times”, spiegando ad agire è stata una squadra israeliana su indicazioni fornite dagli statunitensi. Il ministero degli Esteri iraniano, da parte sua, ha negato in una dichiarazione che ci siano “terroristi" sul suo territorio. Vale la pena evidenziare che al Qaeda è un’organizzazione estremista sunnita, mentre l’Iran è governato da un establishment religioso sciita. "Di tanto in tanto, Washington e Tel Aviv cercano di legare l'Iran a tali gruppi mentendo e divulgando false informazioni ai media per evitare la responsabilità delle attività criminali di questo gruppo e di altri gruppi terroristici nella regione", ha scritto il ministero iraniano. La notizia segue le indiscrezioni sul decesso di Ayman al Zawahiri, leader di al Qaeda e successore di Osama bin Laden, morto un mese fa per cause naturali nel suo rifugio. A riferirlo è stato ieri sera il giornalista statunitense di origine siriana Hassan Hassan, considerato uno dei più attenti analisti di politica mediorientale. (Irt)