Covid: Guerini, drive through di Trenno a Milano rimarrà fino a quando ci sarà bisogno

- Il drive through realizzato dal ministero della difesa al parco di Trenno di Milano resterà attivo "fino a quando ci sarà bisogno. Le forze armate rispondono alle esigenze del Paese". Lo ha detto il ministro Lorenzo Guerini visitando oggi la struttura, la più grande d'Italia, per verificare il funzionamento della macchina organizzativa. "Tutto avviene all'interno di un'organizzazione molto chiara - ha spiegato Guerini - che è l'attività svolta a livello nazionale dal comitato per le emergenze presso la Protezione civile, in cooperazione con il comando operativo interforze: ci vengono trasmesse delle esigenze, ci viene chiesto come possiamo rispondere, e le forze armate nella loro composizione danno le risposte necessarie, e lo possono fare per la loro specificità militare". Al termine della visita il ministro si è recato all'ospedale militare milanese di Baggio dove vengono realizzati seicento vaccini antinfluenzali al giorno. (Rem)