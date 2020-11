Covid: Giannini (Lega), Zingaretti dica verità su indice rt del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vorremmo ripetere la triste esperienza degli Aperol Spritz di febbraio a Milano che hanno visto come protagonista il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti". Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità. "In piena pandemia, aveva 'bollato' il virus come semplice influenza e dispensava aperitivi a destra e a manca lasciando gli ospedali della nostra Regione impreparati allo tsunami che si sarebbe verificato di lì a poco. Più o meno la stessa cosa di oggi". Nel Lazio, "abbiamo toccato 63mila positivi, con un tasso del 10,3 per cento della popolazione colpita tra tamponi effettuati e positivi. Non solo, gli ospedalizzati per Covid sono aumentati di 500 unità rispetto alla settimana scorsa (come sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva), le strutture sanitarie sono tutte allo stremo nessuna esclusa, ma si resta misteriosamente in zona 'Gialla' complice l'indice rt che si attesterebbe a 1.04". Il consigliere aggiunge anche che "la smania del segretario del Pd Zingaretti di apparire il più bello e il più bravo di tutti, insomma, non trova riscontri nei dati reali e nella situazione effettiva degli ospedali del Lazio, soprattutto per via dell'inserimento del dato complessivo che non riguarderebbe solo i tamponi molecolari ma anche degli antigenici che sfalzerebbero i dati come confermato ieri dallo Spallanzani. Abbiamo dovuto aprire gli alberghi ai malati (anche qui posti quasi in esaurimento) - conclude l'esponente leghista - perchè Zingaretti, in otto anni, ha chiuso gli ospedali e mortificato l'intera Sanità. Non vorremmo ritrovarci tra un mese, per via della sua ennesima irresponsabilità - sposata in pieno dall'assessore D'Amato che fino a poche ora fa parlava di un virus che 'nel Lazio rallenta' -, peggio di ogni altra Regione italiana". (Com)