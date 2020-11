Etiopia: il governo accusa le forze del Tigrè per razzi nella regione di Amhara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia l’aeroporto di Bahir Dar che quello di Gondar sono usati per voli civili e militari. Il governo regionale di Ahmara ha fatto sapere in un comunicato che la situazione “è rientrata sotto controllo nel giro di pochi minuti” e che entrambe le città “sono in pace”. Tuttavia, residenti locali affermano di aver sentito esplosioni per diverse ore e alcune fonti parlano di enormi danni a entrambi gli scali. Il primo ministro etiope, Abyi Ahmed, ha lanciato la scorsa settimana una vasta operazione militare nel Tigrè a seguito di presunti attacchi del Tplf contro avamposti militari nella regione. Finora centinaia di persone sarebbero rimaste uccise negli scontri, mentre migliaia di altri sarebbero fuggiti verso il vicino Sudan. Nazioni Unite e Unione africana hanno espresso negli ultimi giorni il timore che il conflitto possa allargarsi in altre zone dell’Etiopia e destabilizzare l’intera regione del Corno d’Africa. (Res)