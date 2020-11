Sahara: il Marocco realizza un muro di sicurezza di 14 chilometri a Guerguerat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate marocchine (Far) hanno edificato un muro di sicurezza al valico di Guerguerat, lungo 14 chilometri, per impedire nuovi blocchi del valico che collega la Mauritania e garantire un continuo flusso di merci e persone. Secondo quanto riporta oggi la stampa di Rabat, le Far hanno completamente messo in sicurezza l'area di Guerguerat, dopo aver costruito un muro di sicurezza lungo il confine mauritano per una distanza di 14 chilometri. La costruzione di questa barriera di sicurezza è stata decisa da re Mohammed VI. L'esercito marocchino ha proceduto, nella notte tra giovedì e venerdì 13 novembre 2020, all'istituzione di un cordone di sicurezza al fine di garantire il flusso di merci e persone attraverso la zona cuscinetto di Guerguerat, ha spiegato una nota dello Stato maggiore delle forze armate di Rabat. "A seguito del blocco da parte di una sessantina di persone, miliziani armati del Polisario, della strada che attraversa la zona cuscinetto che collega il Regno del Marocco e della Repubblica islamica di Mauritania, e del divieto del diritto di passaggio, le Forze armate reali hanno istituito un cordone di sicurezza al fine di garantire il flusso di merci e persone attraverso questo asse", ha detto questa fonte. (segue) (Res)