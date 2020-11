Sahara: il Marocco realizza un muro di sicurezza di 14 chilometri a Guerguerat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Fronte Polisario - l'organizzazione del popolo sahrawi che ha dichiarato nel 1976 l'indipendenza della Repubblica araba democratica dei sahrawi, riconosciuta però solo parzialmente dalla Comunità internazionale - ha denunciato da parte sua la “violazione del patto a est del muro della vergogna in chiara violazione dell'accordo di cessate il fuoco”, promettendo una “risposta appropriata a questo attacco”. Anche l’Algeria è intervenuta sulla questione, chiedendo “la fine immediata delle operazioni militari nel Sahara occidentale”. Una nota del ministero degli Esteri algerino “condanna con fermezza la violazione del cessate il fuoco nella regione di Guerguarat”. Il ministero degli Esteri ha affermato che queste operazioni militari rischiano di incidere sulla stabilità dell'intera regione. "L'Algeria invita il Regno del Marocco e il Fronte Polisario a mostrare responsabilità, moderazione e pieno rispetto per l'Accordo militare firmato tra loro e le Nazioni Unite", si legge nel comunicato. Da parte sua, il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha assicurato che i militanti del Fronte Polisario hanno lasciato l'area del valico di Guerguerat e che “il traffico di persone e merci tornerà presto regolare". Secondo il ministro, il Marocco “non ha avuto altra scelta che assumersi le proprie responsabilità per porre fine alla situazione di blocco generata da questi atti e ripristinare la libera circolazione civile e commerciale”. Dal 2016 si moltiplicano "questi atti pericolosi e intollerabili in questa zona cuscinetto, in violazione degli accordi militari, a dispetto dei richiami all’ordine lanciati dal Segretario Generale dell’Onu e in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, in particolare 2414 e 2440, che ha ordinato al porre fine a questi atti destabilizzanti", ha detto Bourita. (segue) (Res)