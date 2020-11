Sahara: il Marocco realizza un muro di sicurezza di 14 chilometri a Guerguerat (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi arabi del Golfo si sono trovati oggi uniti nel sostenere l'operazione di sicurezza condotta ieri dall'esercito marocchino presso il valico di Guerguerat, al confine con la Mauritania, per allontanare i miliziani del Fronte Polisario che bloccavano il transito di persone e merci nella zona. Dopo la nota diramata dagli Emirati Arabi Uniti, infatti, altri paesi del Golfo sono intervenuti. L'Arabia Saudita e il Bahrein, ad esempio, hanno pubblicato una nota di sostegno all'azione di Rabat "volta a garantire la libertà di movimento nella zona di Guerguerat", condannando "chi minaccia questo valico di confine", secondo quanto riporta l'agenzia di stampa saudita "Spa". In un comunicato, il ministero degli Esteri del Bahrein ha espresso la sua ferma condanna "per gli atti ostili compiuti dalle milizie del Polisario e le sue pericolose provocazioni al passaggio di Guergarate nel Sahara marocchino". Il comunicato stampa sottolinea che "questi atti ostili rappresentano una minaccia alla libera circolazione civile e commerciale e una violazione degli accordi militari. Sono anche un tentativo di seminare insicurezza e instabilità nella regione". Si conclude affermando che "queste azioni hanno costretto il Marocco a lanciare un'operazione per ripristinare la circolazione in questo passaggio vitale in virtù delle sue responsabilità e nel pieno rispetto della legalità internazionale". (segue) (Res)