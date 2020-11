Sahara: il Marocco realizza un muro di sicurezza di 14 chilometri a Guerguerat (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli altri paesi arabi del Golfo, come l'Oman, sono intervenuti con comunicati analoghi. Così come ha fatto il Qatar che ha espresso il suo sostegno alla decisione del Marocco di agire per porre fine all'impasse causata dal blocco del traffico al valico di Guerguerat. Il ministero degli Esteri del Qatar ha espresso, in un comunicato, "la profonda preoccupazione dello Stato del Qatar per l'interruzione dei movimenti civili e commerciali al posto di confine situato tra Marocco e Mauritania". In questo contesto, la dichiarazione ha elogiato gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per raggiungere una soluzione politica a un conflitto che dura da decenni. Il ministero degli Esteri del Qatar ha rinnovato la sua ferma posizione sulla risoluzione delle controversie attraverso il dialogo, la diplomazia e mezzi pacifici, sottolineando la necessità di rispettare la sovranità degli Stati. Ieri sera gli Emirati Arabi Uniti avevano espresso solidarietà “al fraterno Regno del Marocco” e sostengono alla decisione di re Mohammed VI “di porre fine all'incursione illegale nella zona cuscinetto di Guerguerat che collega il Marocco con la Mauritania, con l'obiettivo di garantire il flusso naturale di merci e persone tra i due paesi vicini”. (Res)