Covid: Brusaferro (Iss), lieve riduzione Rt ma ancora no calo curva

- L’indice di trasmissione del contagio (Rt) dai primi di ottobre “è andato progressivamente crescendo. La scorsa settimana parlavamo di un rallentamento della curva, questa settimana possiamo censire una lieve riduzione di Rt che non si traduce ancora in un calo della curva”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, durante la conferenza sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sull’andamento della pandemia. “Le misure adottate stanno funzionando ma il numero di casi è ancora significativo e non si può allentare l'attenzione”, ha aggiunto.(Rin)