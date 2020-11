Cultura: l'Egitto scopre oltre 100 sarcofagi nella necropoli di Saqqara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione archeologica egiziana è riuscita a portare alla luce oltre 100 sarcofagi nella necropoli di Saqqara. Lo ha annunciato Khaled al Anani, ministro delle Antichità e del turismo, in una conferenza stampa. "Saqqara deve ancora rivelare tutti i suoi segreti. Le antichità appena scoperte saranno esposte in tre musei, tra cui il Grand Egyptian Museum , il Museo della Cultura e il Museo Egizio di Tahrir, in occasione del suo 118mo anniversario, previsto per domani", ha continuato Al Anani. I sarcofagi, molti dei quali rivestiti d’oro, sono ben sigillati e in buono stato. "Abbiamo lavorato alla rimozione di nove metri di detriti per effettuare questa scoperta", ha detto Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità del paese. Secondo Waziri, gli scavi hanno interessato tre tunnel ad una profondità media di 12 metri. "Apparentemente nel sito venivano mummificati animali da offrire agli antichi dei egizi", ha detto Waziri. La missione sta ora lavorando alla scoperta di un antico laboratorio per la realizzazione di sarcofagi. "La scoperta sarà probabilmente effettuata tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021", ha indicato Waziri.(Cae)