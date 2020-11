Ucraina: Covid-19, nuovo record con oltre 12 mila contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha registrato 12.524 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando il record da marzo. Lo ha comunicato il ministro della Salute di Kiev, Maksym Stepanov, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati 191 i decessi per il Covid-19. Il numero dei casi totali registrati nel paese dall'inizio della pandemia è salito a 525.176, mentre i decessi si avvicinano a quota 10 mila. Nei giorni scorsi è stato ricoverato per motivi precauzionali anche il presidente Volodymir Zelensky, positivo al Covid-19. Sta facendo discutere inoltre il piano governativo per l'introduzione di una serrata nel fine settimana. (segue) (Res)