Ucraina: Covid-19, nuovo record con oltre 12 mila contagi in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione della cosiddetta "quarantena del fine settimana" in Ucraina, secondo il funzionario statale Oleh Ruban, dovrebbe dare risultati nel giro di due o tre settimane, altrimenti è possibile un blocco completo delle attività nel Paese. La quarantena del fine settimana, introdotta ufficialmente in settimana in Ucraina, potrebbe però secondo Ruban rivelarsi come inefficace nel caso non ci siano modifiche positive ai trend di contagio nel Paese. "In alcuni casi all'estero, tale modalità di quarantena è stata applicata con un effetto positivo, in altri con uno negativo, quindi tutto dipende dalla corretta attuazione della misura", ha aggiunto Ruban. (Res)