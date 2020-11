Varese: indagato promotore manifestazione contro Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il promotore della manifestazione di protesta contro il dpcm, che si è tenuta a Varese lo scorso 7 novembre, è stato indagato in stato di libertà per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Lo fa sapere una nota della Questura di Varese. L’indagine, in particolare, è scattata per la violazione dell’articolo 18 del Tulps, che prevede che i promotori di una manifestazione in luogo pubblico avvisino il questore con almeno tre giorni di anticipo. “Pur permanendo la liceità di manifestare il proprio pensiero così come sancito dall’articolo 21 della Carta Costituzionale - sottolinea la nota della Questura di Varese - qualsiasi attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti, in particolar modo in questo difficile momento storico, anche al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini”. (com)