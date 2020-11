Covid: Brusaferro (Iss), cresce età mediana dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'età mediana dei casi di Covid-19 sta lentamente crescendo" in Italia. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sull'andamento della pandemia. "Non siamo ai livelli di marzo - ha sottolineato - ma l'età sta crescendo lentamente. In questa fase il numero di persone anziane che contraggono l'infezione è cresciuto e gli asintomatici superano il 50 per cento". Brusaferro ha poi precisato che "aumentano le curve dell'occupazione in area medica e terapie intensiva e si stanno raggiungendo le soglie limite" ma che "bisogna anche considerare i posti letto attivabili nel Paese e che si stanno già predisponendo". (Rin)