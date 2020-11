Roma: tenta di rubare la macchina ad un poliziotto, arrestato 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava tentando di rubare un'auto in sosta in via Yambo a Roma, quando è stato sorpreso dal proprietario, un'agente della Polizia di Stato dell'ispettorato Quirinale libero dal servizio. Immediatamente il poliziotto ha fermato il 55enne italiano e ha chiamato il 112, che, tramite la sala operativa, ha inviato in suo ausilio una pattuglia del commissariato Sant'Ippolito. Bloccato, indosso al ladro i poliziotti hanno trovato un coltello multiuso ed una punta di trapano utilizzati per scardinare le autovetture, il tutto poi sequestrato. Terminati gli accertamenti il 55enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove è stato arrestato per tentato furto aggravato. (Rer)