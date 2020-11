Nagorno-Karabakh: ministero Sanità Armenia, almeno 2.317 militari morti nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati armeni rimasti uccisi nel conflitto nel Nagorno-Karabakh sarebbero almeno 2.317: è quanto emerge dai dati diffusi dai medici legali, come riferito oggi dal ministero della Sanità di Erevan. La portavoce del ministero, Alina Nikoghosyan, ha precisato che lo scambio dei corpi senza vita dei prigionieri è appena iniziato per cui il numero finale dei militari armeni uccisi ancora non può essere annunciato. Il presidente dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, ha annunciato ieri sera l'inizio dello scambio dei corpi delle vittime delle ostilità nel conflitto sotto il coordinamento delle attività di peacekeeping della Russia. "Nel rispetto degli accordi raggiunti in anticipo, è iniziato il processo di scambio dei corpi dei defunti. Lo scambio si svolge sotto il coordinamento della missione di pace russa, del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) e del Servizio di emergenza statale del Karabakh", ha scritto Harutyunyan su Facebook. Harutyunyan ha espresso la propria gratitudine al contingente russo di mantenimento della pace per aver garantito la sicurezza a tutto tondo dell'importante missione umanitaria, e all'Cicr e al servizio di emergenza statale per la loro effettiva partecipazione al processo. (segue) (Res)