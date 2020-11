Nagorno-Karabakh: ministero Sanità Armenia, almeno 2.317 militari morti nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sarkissian ha detto ieri che l’accordo di cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh siglato da Russia, Armenia e Azerbaigian non determina lo statuto finale della regione: il processo negoziale gestito dal Gruppo di Minsk dell’Osce dovrebbe essere ripristinato il prima possibile. "Questo non è il processo gestito dal Gruppo di Minsk – l’organismo di mediazione internazionale che media fra Armenia e Azerbaigian –, questo è un documento trilaterale, una tregua. Dev’essere fatto rapidamente quanto possibile per tornare al processo negoziale di Minsk sotto la copresidenza di Francia, Stati Uniti e Russia, cui è stato conferito il mandato di decidere lo status finale dell’Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). Questo documento non definisce lo status finale dell’Artsakh", ha detto Sarkissian. (Res)