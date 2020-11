Mobilità: Fd'I Roma, chiesto da noi apertura Ztl ma periodo va esteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come da noi richiesto per salvare il commercio e favorire gli spostamenti alleggerendo il trasporto pubblico, l'apertura delle Ztl sarà prevista fino al 3 dicembre. Il periodo di apertura è ridicolo: sia aperta fino al 21 marzo con la possibilità di proroga fino alla cessazione dell'emergenza. La giunta Raggi la smetta di speculare sull'emergenza". Così gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, deputato, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, consiglieri in Assemblea Capitolina. (Com)