Mali: almeno 30 jihadisti uccisi dalle forze francesi nella zona di Mopti

- Le forze francesi inquadrate nell'Operazione Barkhane hanno ucciso circa 30 jihadisti nella regione centrale del Mali. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Parigi in un comunicato, secondo cui la missione è stata condotta da uomini delle forze speciali trasportate in elicottero e sostenute da caccia di base in Niger. I combattimenti sul terreno sono durati "diverse ore" e sono avvenuti nei pressi di Niaki, 180 chilometri a est della città di Mopti. I jihadisti uccisi, secondo fonti militari francesi, facevano parte del Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim). Nell'operazione sono stati anche distrutti o sequestrati veicoli e armi. Ieri le forze armate di Parigi avevano annunciato anche l'uccisione di un leader del gruppo jihadista, Ba Ag Moussa. (Res)