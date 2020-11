Covid: Rezza, servono due settimane per vedere decrescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono due settimane per vedere la fase di de-escalation dei casi per effetto delle misure imposte alle regioni in caso di miglioramento". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero Gianni Rezza durante la conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. "L'Rt attuale è di 1,4 - ha precisato - Questo vuol dire che c'è una tendenza della diminuzione della trasmissione del virus nel Paese. Se confermata, questa tendenza positiva nelle prossime settimane potrebbe essere la conseguenza dei provvedimenti adottati su scala nazionale. L'aumento dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva vale invece per la settimana dal 2 all'8 novembre. Questo quadro attuale ci fa ben sperare ma bisogna vedere se si consolida, perché il sovraccarico ospedaliero rimane". (Rin)