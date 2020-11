Covid: Locatelli (Css), pronto documento per cure a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ruolo dei medici di base e di medicina generale è fondamentale e deve essere al centro. Sono rilevanti per la gestione dei malati soprattutto in ambito domiciliare e non finirò mai di sottolineare quanto il loro contributo sia cruciale e debbano essere valorizzati e inclusi nel processo di gestione". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sull’andamento della pandemia. "In queste ore – ha annunciato – è pronto un documento promosso su iniziativa del ministro della Salute, e che vuole essere una linea di indirizzo per i medici di medicina generale. Si tratta di un documento condiviso e concertato con i colleghi”.(Rin)