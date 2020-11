Ue-Usa: ministro francese Le Maire, possibile compromesso su disputa Airbus-Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un compromesso può essere raggiunto sulle sanzioni che gli Stati Uniti e l'Unione europea si sono imposte a vicenda nel quadro della disputa legata al sostegno all'aviazione civile, nello specifico alle società Boeing e Airbus. E' quanto affermato dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista all'emittente statunitense "Cnn". "Penso che un compromesso possa essere raggiunto nelle prossime settimane; c'è una possibilità di costruire un accordo tra Usa e Europa sul caso Airbus-Boeing", ha dichiarato Le Maire. Secondo il ministro francese, la vicenda si trascina da molto tempo e "l'amministrazione Usa ha deciso di colpire l'Europa con sanzioni fino a 7 miliardi di dollari, per cui non abbiamo avuto altra scelta se non quella di rispondere a queste sanzioni". Le Maire ha comunque riconosciuto che bisognerebbe abbandonare la logica delle sanzioni: "L'elezione del presidente Joe Biden sarà un nuovo inizio nei rapporti tra Europa e Stati Uniti", ha osservato. (segue) (Frp)