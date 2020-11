Ue-Usa: ministro francese Le Maire, possibile compromesso su disputa Airbus-Boeing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è entrato in vigore il regolamento della Commissione europea che aumenta le tariffe sulle esportazioni statunitensi nell'Ue per un valore di 4 miliardi di dollari. La Commissione europea ha spiegato che le contromisure sono state concordate dagli Stati membri dell'Ue poiché gli Stati Uniti non hanno ancora fornito la base per un accordo negoziato, che includerebbe un'immediata rimozione delle tariffe statunitensi sulle esportazioni dell'Ue nel caso Airbus. Il 26 ottobre l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha autorizzato formalmente l'Ue ad assumere queste contromisure contro i sussidi statunitensi illegali al produttore di aeromobili Boeing. La Commissione europea ha ribadito di essere pronta a lavorare con gli Stati Uniti per risolvere questa controversia e anche per concordare discipline a lungo termine sui sussidi per gli aeromobili. (segue) (Frp)