Ue-Usa: ministro francese Le Maire, possibile compromesso su disputa Airbus-Boeing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo agli Stati Uniti di accettare che entrambe le parti abbandonino le contromisure esistenti con effetto immediato, in modo che possiamo rapidamente lasciarci alle spalle tutto questo", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo per un'economia che lavora per le persone e commissario per il commercio, Valdis Dombrovskis. "La rimozione di queste tariffe è vantaggiosa per entrambe le parti, soprattutto con la pandemia che sta devastando le nostre economie. Ora abbiamo l'opportunità di riavviare la nostra cooperazione transatlantica e lavorare insieme verso i nostri obiettivi condivisi", ha aggiunto. Le contromisure includono tariffe aggiuntive del 15 per cento sugli aeromobili e tariffe aggiuntive del 25 per cento su una gamma di prodotti agricoli e industriali importati dagli Stati Uniti, rispecchiando rigorosamente le contromisure imposte dagli Stati Uniti nel contesto del caso sui sussidi ad Airbus. (segue) (Frp)