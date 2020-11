Ue-Usa: ministro francese Le Maire, possibile compromesso su disputa Airbus-Boeing (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2019, l'organo d'appello, la massima istanza dell'Omc, ha confermato che gli Stati Uniti non avevano intrapreso azioni adeguate per conformarsi alle norme dell'Omc sulle sovvenzioni, nonostante le precedenti sentenze. Invece, ha continuato il suo sostegno illegale al suo produttore di aerei Boeing a scapito di Airbus, dell'industria aerospaziale europea e dei suoi numerosi lavoratori. Nella sua sentenza, l'Organo d'Appello ha confermato che il programma fiscale dello Stato di Washington continua ad essere una parte centrale delle sovvenzioni illegali statunitensi alla Boeing; ha rilevato che una serie di strumenti in corso, inclusi alcuni contratti di appalto della Nasa e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, costituiscono sussidi che possono causare danni economici ad Airbus; ha confermato che Boeing continua a beneficiare di una concessione fiscale illegale degli Stati Uniti che sostiene le esportazioni (la Foreign Sales Corporation e l'esclusione dal reddito extraterritoriale). La decisione di oggi che conferma il diritto dell'Ue di ritorsioni deriva direttamente da quella precedente decisione. (segue) (Frp)