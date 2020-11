Ue-Usa: ministro francese Le Maire, possibile compromesso su disputa Airbus-Boeing (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso parallelo su Airbus, l'Omc ha consentito agli Stati Uniti nell'ottobre 2019 di adottare contromisure contro le esportazioni europee per un valore fino a 7,5 miliardi di dollari. Questo premio si basava su una decisione dell'organo di appello del 2018 che aveva rilevato che l'Ue ei suoi Stati membri non avevano pienamente rispettato le precedenti sentenze dell'Omc in merito agli investimenti di lancio rimborsabili per i programmi A350 e A380. Gli Stati Uniti hanno imposto queste tariffe aggiuntive il 18 ottobre 2019. Gli Stati membri dell'Ue interessati hanno nel frattempo adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena conformità. (Frp)