Marocco: Emirati, “solidarietà a Rabat nella difesa dei suoi territori”

- Gli Emirati Arabi Uniti esprimono solidarietà “al fraterno Regno del Marocco” e sostengono la decisione di re Mohammed VI “di porre fine all'incursione illegale nella zona cuscinetto di Guerguerat che collega il Marocco con la Mauritania, con l'obiettivo di garantire il flusso naturale di merci e persone tra i due paesi vicini”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del ministero degli Esteri emiratino, rilanciato dall’agenzia di stampa nazionale “Wam”. “Condanniamo le provocazioni e le pratiche disperate e inaccettabili che hanno avuto luogo dal 21 ottobre, che costituiscono una flagrante violazione degli accordi conclusi e una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione. Gli Emirati Arabi Uniti hanno rinnovato il loro continuo sostegno al Regno del Marocco per tutte le misure che ritengono necessarie per difendere la sicurezza e l'incolumità dei propri territori e cittadini”, conclude la nota. (segue) (Mar)