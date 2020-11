Marocco: Emirati, “solidarietà a Rabat nella difesa dei suoi territori” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate marocchine (Far) hanno proceduto, durante la notte tra il 12 il 13 novembre, alla creazione di un cordone di sicurezza al fine di garantire il flusso di merci e persone attraverso la zona di di Guerguarat. Dopo l'intervento delle Far è stato aperto un corridoio per il passaggio delle merci verso la vicina Mauritania, che ha subito gravi mancanze di frutta e verdura a causa del blocco dei militanti saharawi. In una parte del valico il sit-in è stato sciolto e le tende che erano state allestite sono state date alle fiamme dagli stessi miliziani prima della loro ritirata. Su internet sono circolati diversi video dei saharawi in fuga davanti ai militari marocchini. Il Fronte Polisario - l'organizzazione del popolo sahrawi che ha dichiarato nel 1976 l'indipendenza della Repubblica araba democratica dei sahrawi, riconosciuta però solo parzialmente dalla Comunità internazionale - ha denunciato da parte sua la “violazione del patto a est del muro della vergogna in chiara violazione dell'accordo di cessate il fuoco”, promettendo una “risposta appropriata a questo attacco”. (segue) (Mar)