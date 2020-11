Venezuela: leader opposizione Lopez, in Spagna si possono gettare basi per elezioni libere ed eque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna c'è l'opportunità di "unirsi" intorno alla causa del Venezuela per gettare le basi, insieme alla comunità internazionale, per "elezioni libere, eque e verificabili in una coalizione che sia "la più ampia possibile". Lo ha affermato da Madrid il leader dell'opposizione venezuelana Leopoldo Lopez nel corso di un evento telematico organizzato ieri da "Nuova economia forum" al quale hanno partecipato anche l'ex primo ministro socialista spagnolo, Felipe Gonzalez, e lo scrittore Mario Vargas Llosa. Leopoldo Lopez ha ricordato gli incontri avvenuti nei giorni scorsi con il premier, Pedro Sanchez ed i leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, di Vox, Santiago Abascal, e di Ciudadanos, Ines Arrimadas, sottolineando che "non è una questione ideologica, di destra o di sinistra, ma è una questione di libertà di fronte alla tirannia". In merito a Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale e tra i principali oppositori del regime di Maduro, Lopez ha affermato che "è il leader di questo processo dentro e fuori il Venezuela" e quando terminerà il suo mandato, dopo le elezioni del 6 dicembre prossimo, "dovrà andare avanti "fino a quando non ci sarà una libera elezione per sostituire l'assemblea eletta nel 2015". (segue) (Mas)