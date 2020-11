Venezuela: leader opposizione Lopez, in Spagna si possono gettare basi per elezioni libere ed eque (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lopez la pandemia di coronavirus è stata utilizzata dal presidente venezuelano Nicolas Maduro "come in altri Paesi dove la democrazia è carente" per rafforzare "misure autoritarie e per controllare la popolazione", a partire dalla distribuzione del cibo. Tuttavia, ha ricordato che in Venezuela, a differenza della Spagna o di altri paesi europei, la pandemia non è il problema principale. "Due terzi della popolazione non hanno modo di mangiare tre volte al giorno, è una situazione drammatica", ha sottolineato. In merito alle recenti elezioni negli Stati Uniti, secondo il leader dell'opposizione il cambiamento di governo "non cambierà l'orientamento strategico principale della politica statunitense" verso il suo Paese. "Siamo molto grati all'amministrazione del presidente Trump per aver dato rilevanza alla causa venezuelana per uscire dalla dittatura. Tuttavia, dobbiamo ricordare che non è solo una posizione dei repubblicani, è qualcosa che è stato bipartisan", ha sottolineato. (segue) (Mas)