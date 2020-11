Venezuela: leader opposizione Lopez, in Spagna si possono gettare basi per elezioni libere ed eque (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole molto dure nei confronti dell'attuale governo del Venezuela sono state espresse dal primo ministro spagnolo, Felipe Gonzalez. Il governo di Nicolas Maduro è "una pandemia peggiore del Covid con un potere contagioso e contaminante per tutta l'America latina ed i democratici del mondo", ha dichiarato in un passaggio del suo intervento. "E' fondamentale che ci sia unità di intenti ed una strategia comune dell'opposizione venezuelana perchè questo permetterebbe di avere un'unità anche da parte della comunità internazionale", ha raccomandato l'ex premier socialista. "L'obiettivo è che ci siano elezioni presidenziali e parlamentari libere e democratiche tenendo in conto che Maduro è considerato un presidente illegittimo dalla maggior parte della comunità internazionale". Questa è una condizione "imprescindibile" affinché il paese "ritrovi la sua rotta per superare la miseria e la repressione". Secondo Gonzalez bisogna rafforzare il processo di negoziazione che non legittimi Maduro ma permetta al Venezuela di "avviare elezioni libere e democratiche dove tutti abbiano la possibilità di poter partecipare". In merito alle elezioni statunitensi, Gonzalez ha affermato che l'incapacità del presidente Donald Trump "di accettare la sconfitta lo avvicina molto più a Maduro che al presidente di una democrazia" e si è detto convinto che il presidente eletto Joe Biden "lavorerà per la libertà del Venezuela con l'appoggio dei repubblicani". (Mas)