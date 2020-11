Incidenti stradali: La Russa (Aci Milano), 106 vittime nel 2019, lontani da obiettivi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerando che l'Unione europea aveva fissato l'obiettivo di dimezzare i morti in incidenti stradali nel decennio 2010-2020 – prosegue La Russa - è facile comprendere che dobbiamo percorrere ancora molta strada in termini di prevenzione e innalzamento dei livelli di sicurezza. Oltre ai drammi umani, questa situazione comporta anche enormi sprechi per la collettività: basti pensare che solo nella Provincia di Milano sono stati conteggiati nel 2019 costi sociali pari a 1.073 milioni di euro". "Occorrono più formazione e informazione, più consapevolezza da parte di tutti gli utenti della strada, migliore gestione della circolazione e più controlli", conclude il presidente di Automobile Club Milano. (com)