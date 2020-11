Sanità Abruzzo: mozione di Taglieri (M5s) su personale infermieristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Internalizzare il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari delle cooperative in servizio nel sistema sanitario regionale e renderli dipendenti delle Asl a tutti gli effetti. Questo è il contenuto di una mozione presentata dal vicepresidente della commissione Sanità Francesco Taglieri (M5s), che chiede un impegno concreto alla Giunta regionale di centrodestra con l'obiettivo di stabilizzare questi professionisti presso le Aziende Sanitarie Locali di Regione Abruzzo. "Questa mozione, nella stessa forma – spiega Taglieri – è stata presentata in Regione Lazio da Fratelli d'Italia ed è stata approvata dalla Giunta regionale di centrosinistra, che l'ha resa realtà. Mi sarei aspettato dallo stesso partito di maggioranza in Regione Abruzzo, di cui fa parte anche il Presidente Marsilio, un impegno concreto e autonomo sulla stessa falsariga dei loro colleghi che in Regione Lazio hanno chiesto di internalizzare il personale delle cooperative. Invece niente di tutto questo è stato fatto finora e, a differenza di quanto accaduto in altri territori, il centrodestra abruzzese naviga in direzione completamente opposta. Visto il perdurante immobilismo, ho voluto aiutarli depositando questo documento per sbloccare una situazione di imbarazzo. L'incoerenza politica si vede nel fatto che ciò che vale in una Regione non vale in un'altra dove il centrodestra è addirittura in maggioranza. Non vedo perché un obiettivo perseguito nel Lazio non debba essere raggiunto anche in Abruzzo". (Gru)