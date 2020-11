Georgia: il 21 novembre secondo turno delle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni parlamentari in Georgia si terrà il 21 novembre in 17 circoscrizioni elettorali del paese. Lo ha detto il vicepresidente della commissione elettorale centrale Giorgi Sharabidze. La decisione è stata presa alla luce delle proteste in corso nel paese del Caucaso per chiedere nuove elezioni, dopo che la vittoria del partito governativo Sogno georgiano lo scorso 31 ottobre al primo turno viene contestata con manifestazioni di piazza. Si è tenuto ieri a Tbilisi, presso la residenza dell'ambasciatore statunitense, un incontro tra i rappresentanti del governo georgiano e i principali esponenti dell'opposizione, in un tentativo di aprire un dialogo dopo le proteste successive alle elezioni parlamentari del 31 ottobre scorso. Secondo il presidente del Parlamento georgiano, Archil Talakvadze, non ci si deve aspettare che il primo incontro con l'opposizione si concluda con risultati concreti, ma è positivo che il dialogo sia iniziato e che ci saranno colloqui anche nel prossimo futuro. "Prima di tutto, è positivo che sia iniziato un dialogo tra i partiti politici, ed è importante che abbiamo concordato che si terrà un altro ciclo di consultazioni. La nostra posizione è chiara, esaminiamo tutte le questioni sollevate dall'opposizione. Abbiamo una posizione molto costruttiva e aperta. Vogliamo raggiungere un risultato in cui tutti, alla fine, rispettino i risultati elettorali. Non ci si dovrebbe aspettare che il primo incontro con l'opposizione si concluda con risultati precisi, ma è positivo che il dialogo sia iniziato. Ci siamo scambiati osservazioni e soprattutto, ci siamo confrontati in un ambiente costruttivo. Credo e spero che questo dialogo politico si concluderà con un risultato positivo", ha detto Talakvadze. (segue) (Res)