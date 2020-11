Georgia: il 21 novembre secondo turno delle elezioni parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dell'opposizione Giorgi Vashadze ha rilevato come resti comunque in vigore la manifestazione antigovernativa prevista per sabato. Come ha detto Vashadze ai giornalisti dopo l'incontro con rappresentanti del governo e i diplomatici di Usa e Ue, "è troppo presto per parlare di un compromesso". "Abbiamo posizioni abbastanza diverse. Non riconosciamo i risultati di queste elezioni, perché sono state truccate. Una cosa su cui abbiamo concordato è che ci sarà sicuramente un prossimo incontro. Abbiamo detto ciò che sosteniamo pubblicamente: chiediamo nuove elezioni, un cambiamento completo del sistema elettorale. Sabato abbiamo in programma una manifestazione alle 15:00 e, contemporaneamente, aspettiamo la data del prossimo incontro", ha detto Vashadze. (segue) (Res)